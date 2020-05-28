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28.05.2020 19:59
Рубрика: В мире

Премьер Франции назвал дату открытия пляжей в стране

Текст: Диана Ковалева

Правительство Франции откроет парки, сады и пляжи 2 июня. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Фото: iStock
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"В эти выходные откроются парки и сады на всей территории... также везде откроются пляжи, озера и другие водоемы, равно как и памятники и монументы. Ношение масок в этих местах будет обязательным", - заявил Филипп, представляя план по второму этапу выхода из карантина, который начнется 2 июня.

По его словам, французские власти также решили ускорить процесс открытия школ и колледжей по всей стране, а также лицеев в так называемых зеленых зонах, где уровень распространения коронавируса не высокий.

Кроме того, 2 июня смогут вновь открыться бассейны, театры и спортивные залы в зеленой зоне, 22 июня - в оранжевой, где коронавирусная угроза сильнее (к этой зоне сегодня относится Парижский регион и заморские департаменты Майотта и Гайана). Начиная со 2 июня в зеленой зоне также откроются кафе и рестораны, но в оранжевой пока можно будет пообедать только на террасах общепитов. С 22 июня повсеместно заработают и кинотеатры.

Фото: Владимир Биль/РГ
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При этом, как заявил премьер, французы по-прежнему должны придерживаться запрета собираться группой более десяти человек. "Возобновившаяся свобода требует обязательств", - отметил Филипп.

Он также призвал работодателей ставить дистанционную работу в приоритет, когда это возможно.

Напомним, что режим самоизоляции, вызванный пандемией коронавируса, продлился во Франции два месяца. Начиная с 11 мая страна начала постепенно ослаблять ограничения.

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