Премьер Франции назвал дату открытия пляжей в стране

Правительство Франции откроет парки, сады и пляжи 2 июня. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

"В эти выходные откроются парки и сады на всей территории... также везде откроются пляжи, озера и другие водоемы, равно как и памятники и монументы. Ношение масок в этих местах будет обязательным", - заявил Филипп, представляя план по второму этапу выхода из карантина, который начнется 2 июня.

По его словам, французские власти также решили ускорить процесс открытия школ и колледжей по всей стране, а также лицеев в так называемых зеленых зонах, где уровень распространения коронавируса не высокий.

Кроме того, 2 июня смогут вновь открыться бассейны, театры и спортивные залы в зеленой зоне, 22 июня - в оранжевой, где коронавирусная угроза сильнее (к этой зоне сегодня относится Парижский регион и заморские департаменты Майотта и Гайана). Начиная со 2 июня в зеленой зоне также откроются кафе и рестораны, но в оранжевой пока можно будет пообедать только на террасах общепитов. С 22 июня повсеместно заработают и кинотеатры.

При этом, как заявил премьер, французы по-прежнему должны придерживаться запрета собираться группой более десяти человек. "Возобновившаяся свобода требует обязательств", - отметил Филипп.

Он также призвал работодателей ставить дистанционную работу в приоритет, когда это возможно.

Напомним, что режим самоизоляции, вызванный пандемией коронавируса, продлился во Франции два месяца. Начиная с 11 мая страна начала постепенно ослаблять ограничения.