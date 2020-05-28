Территориальные органы Роспотребнадзора смогут в течение этого года вводить режим обязательного 14-дневного карантина для приезжих из "неблагополучных" регионов. При этом помещать приезжих можно будет даже в обсерваторы. Такие нормы содержат санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные Главным государственным санитарным врачом.

Согласно документу, территориальные органы Роспотребнадзора с участием региональных властей должны следить за тем, из каких регионов прибывают рейсы. "Прибывшие лица могут быть изолированы на дому или помещены в обсерватор по эпидемическим показаниям по решениям главных государственных санитарных врачей субъектов РФ или главных государственных санитарных врачей федеральных органов исполнительной власти", - говорится в документе.

Регионы заинтересованы в туристах, они будут избегать режима карантина для приезжих без крайней необходимости

По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), это "отсечет на длительный период от поездок в регионы прежде всего жителей Москвы и области - то есть наиболее мобильную и платежеспособную аудиторию". Перспектива попадания в обсерватор, конечно, может оттолкнуть туристов. Но в притоке гостей заинтересованы сами регионы, а потому скорее всего не станут вводить такие правила без крайней необходимости, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Краснодарский край, Ставрополье, Крым не делали каких-то заявлений об ужесточении режима", - говорит он.

Такие нормы введены скорее на случай ухудшения ситуации и не должны повлиять на начало летнего сезона.