Психологи МЧС предлагают после снятия самоизоляции взять паузу в семейных конфликтах

Директор "Центра экстренной психологической помощи МЧС России" Юлия Сергеевна Шойгу рассказала в видеоинтервью "Российской газете", как справиться с психологическими сложностями при выходе из самоизоляции.

Возможно, кому-то такая проблема может показаться надуманной, так как многие с нетерпением ждут снятия противоэпидемиологических мер. Тем не менее, люди могут столкнуться с психологическими сложностями. Человек привыкает ко всему, в том числе к самоизоляции. И сегодня возвращаться к старому ритму для многих означает слом сложившихся за последние месяцы привычек. Психологи МЧС подготовили свои рекомендации.

"С психологической точки зрения правильно говорить и воспринимать этот период не как "возвращение" к чему-то старому, а как новый этап, с новыми возможностями, и, возможно, новыми трудностями", - говорится в подготовленном психологами МЧС методическом пособии.

За несколько месяцев самоизоляции и нахождения людей в непривычных условиях могут обостриться застарелые семейные противоречия, а также возникнуть новые проблемы. Психологи не рекомендуют принимать глобальные меры сгоряча.

"Возможно, что за время нахождения в изоляции, вы осознали, что что-то в отношениях с вашими близкими происходит неправильно и это не из-за конкретных ситуаций, а касается отношений в целом. Время выхода из изоляции - это то время, когда можно подумать о том, как решить эти проблемы. Если вы ощущаете необходимость в изменении качества отношений в целом, постарайтесь выделить отдельное время для обсуждения ситуации в спокойной обстановке. В разговоре важно сохранять уважение друг к другу, чтобы каждый мог быть услышанным", - советуют специалисты.

Проще говоря, после выхода из самоизоляции лучше не бежать сразу в ЗАГС разводиться или принимать какие-то меры. Предпочтительно взять паузу в семейных конфликтах и выяснении отношений.