Глава государства попросил рассказать о сегодняшней ситуации: "Все это связано с известными поставками и на внутренний рынок, и на экспорт углеводородов, а там, мы знаем, происходят события непростые". Владимир Путин подчеркнул значение для экономики инвестиционных планов компании: "Транснефть" - один из крупных заказчиков на промышленных предприятиях. Помимо этого, президент поинтересовался, как налажена работа в условиях непростой эпидемиологической ситуации.
По итогам 2019 года все ключевые показатели в позитивной динамике, сообщил Токарев. "И грузооборот подрос на 2,5 процента, и прием нефти в систему "Транснефти" увеличился на 1,5 процента. И, несмотря на все злопыхательские пророчества, экспорт нефти из России в 2019 году вырос на 4 процента", - заметил он. Финансовые показатели тоже положительные: впервые выручка превысила триллион рублей. Увеличились налоговые отчисления на 14 процентов, полностью освоена инвестпрограмма объемом 270 млрд рублей.
Прошлый год завершил цикл больших стратегических проектов, рассказал глава компании. "Мы вышли на проектные отметки первой и второй очереди ВСТО - нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан". От Тайшета до границы с Китаем сегодня мощность нефтепровода составляет 80 млн тонн, и от Сковородина до Козьмина на Тихом океане сегодня 50 млн тонн. Одновременно с этим были увеличены мощности морского нефтеналивного порта в Козьмине до 36 млн тонн", - заметил он. То есть сегодня это самое востребованное экспортное направление, оценил Токарев.
Завершена масштабная реконструкция нефтепродуктопроводной инфраструктуры в Московском регионе. Теперь все потребители там гарантированно будут иметь и моторное, и авиационное топливо. Причем применены новейшие технологии, и сегодня Московский регион - один из самых современных.
Сдан в эксплуатацию завод в Татарстане, построенный с нуля в рамках программы импортозамещения. Предприятие производит противотурбулентные присадки. "И теперь мы полностью закрываем потребности как самой "Транснефти", так и потребителей ближнего зарубежья. То есть по сути дела из импортеров мы теперь превращаемся в экспортеров и выходим на внешний рынок", - объяснил Токарев.
Всего за 10 лет осуществлено 2,5 трлн инвестиций в создание новых магистральных нефтепроводов, капремонт, модернизацию сетей, построено 19 тысяч км новых магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов, три порта. За три года построены с нуля и введены в рамках программы импортозамещения три крупных завода: два - в Челябинске, один - в Татарстане, расширено производство в Тюмени. Теперь полностью закрыта потребность "Транснефти" в магистральных насосах, электроприводах и электродвигателях. Возможностями будут пользоваться и судостроители, и ветроэнергетика.
В целом в рамках программы импортозамещения за 10 лет освоено 25 видов продукции, которую раньше закупали по импорту. Сегодня импортозамещение - 96 процентов, сообщил докладчик. "Нам приходится сейчас с учетом и пандемии, и известной сделки с ОПЕК прорабатывать новые стресс-варианты бюджета, чтобы не сокращать нашу инвестиционную программу, она запланирована на уровне 257 млрд, - продолжил глава "Транснефти". - Мы рассчитываем, что удастся это сделать, хотя объемы по выручке, по грузообороту проседают где-то процентов на 10, это предварительный расчет". Но компания уже направила в правительство предложения, как избежать дефицита денег и оставить программу. "Я думаю, что мы здесь найдем приемлемые решения", - уверен он.
"Это очень важно", - прокомментировал президент и попросил уделить этому особое внимание. Сейчас главный акцент в работе в ближайшие пять лет - это модернизация, реконструкция, капремонт инфраструктуры, потому что примерно 40 процентов сетей на пределе технических ресурсов, требует замены оборудование, линейная часть нефтепроводов, сказал собеседник.
Токарев также доложил о работе в условиях пандемии. На случай, если будут режимы ЧС в регионах, подготовлены резервные группы постоянной готовности. Предусмотрены меры по увеличению вахтовых надбавок примерно в два раза, увеличен межвахтовый период отдыха, и сама продолжительность вахты - до трех месяцев. "То есть ситуация под контролем", - заверил он, добавив, что не должно быть неожиданностей.