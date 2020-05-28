Трубопроводный транспорт играет заметную роль в экономике, заявил президент на встрече в Кремле с главой "Транснефти" Николаем Токаревым и призвал уделить особое внимание инвестпрограмме.

Глава государства попросил рассказать о сегодняшней ситуации: "Все это связано с известными поставками и на внутренний рынок, и на экспорт углеводородов, а там, мы знаем, происходят события непростые". Владимир Путин подчеркнул значение для экономики инвестиционных планов компании: "Транснефть" - один из крупных заказчиков на промышленных предприятиях. Помимо этого, президент поинтересовался, как налажена работа в условиях непростой эпидемиологической ситуации.

По итогам 2019 года все ключевые показатели в позитивной динамике, сообщил Токарев. "И грузооборот подрос на 2,5 процента, и прием нефти в систему "Транснефти" увеличился на 1,5 процента. И, несмотря на все злопыхательские пророчества, экспорт нефти из России в 2019 году вырос на 4 процента", - заметил он. Финансовые показатели тоже положительные: впервые выручка превысила триллион рублей. Увеличились налоговые отчисления на 14 процентов, полностью освоена инвестпрограмма объемом 270 млрд рублей.

Несмотря на все злопыхательские пророчества, экспорт нефти из России в 2019 году вырос на 4 процента

Прошлый год завершил цикл больших стратегических проектов, рассказал глава компании. "Мы вышли на проектные отметки первой и второй очереди ВСТО - нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан". От Тайшета до границы с Китаем сегодня мощность нефтепровода составляет 80 млн тонн, и от Сковородина до Козьмина на Тихом океане сегодня 50 млн тонн. Одновременно с этим были увеличены мощности морского нефтеналивного порта в Козьмине до 36 млн тонн", - заметил он. То есть сегодня это самое востребованное экспортное направление, оценил Токарев.

Завершена масштабная реконструкция нефтепродуктопроводной инфраструктуры в Московском регионе. Теперь все потребители там гарантированно будут иметь и моторное, и авиационное топливо. Причем применены новейшие технологии, и сегодня Московский регион - один из самых современных.

Сдан в эксплуатацию завод в Татарстане, построенный с нуля в рамках программы импортозамещения. Предприятие производит противотурбулентные присадки. "И теперь мы полностью закрываем потребности как самой "Транснефти", так и потребителей ближнего зарубежья. То есть по сути дела из импортеров мы теперь превращаемся в экспортеров и выходим на внешний рынок", - объяснил Токарев.

Всего за 10 лет осуществлено 2,5 трлн инвестиций в создание новых магистральных нефтепроводов, капремонт, модернизацию сетей, построено 19 тысяч км новых магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов, три порта. За три года построены с нуля и введены в рамках программы импортозамещения три крупных завода: два - в Челябинске, один - в Татарстане, расширено производство в Тюмени. Теперь полностью закрыта потребность "Транснефти" в магистральных насосах, электроприводах и электродвигателях. Возможностями будут пользоваться и судостроители, и ветроэнергетика.

В целом в рамках программы импортозамещения за 10 лет освоено 25 видов продукции, которую раньше закупали по импорту. Сегодня импортозамещение - 96 процентов, сообщил докладчик. "Нам приходится сейчас с учетом и пандемии, и известной сделки с ОПЕК прорабатывать новые стресс-варианты бюджета, чтобы не сокращать нашу инвестиционную программу, она запланирована на уровне 257 млрд, - продолжил глава "Транснефти". - Мы рассчитываем, что удастся это сделать, хотя объемы по выручке, по грузообороту проседают где-то процентов на 10, это предварительный расчет". Но компания уже направила в правительство предложения, как избежать дефицита денег и оставить программу. "Я думаю, что мы здесь найдем приемлемые решения", - уверен он.

"Это очень важно", - прокомментировал президент и попросил уделить этому особое внимание. Сейчас главный акцент в работе в ближайшие пять лет - это модернизация, реконструкция, капремонт инфраструктуры, потому что примерно 40 процентов сетей на пределе технических ресурсов, требует замены оборудование, линейная часть нефтепроводов, сказал собеседник.

Токарев также доложил о работе в условиях пандемии. На случай, если будут режимы ЧС в регионах, подготовлены резервные группы постоянной готовности. Предусмотрены меры по увеличению вахтовых надбавок примерно в два раза, увеличен межвахтовый период отдыха, и сама продолжительность вахты - до трех месяцев. "То есть ситуация под контролем", - заверил он, добавив, что не должно быть неожиданностей.