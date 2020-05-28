Ралли "Шелковый путь-2020" отменено из-за коронавируса

Международный ралли-рейд "Шелковый путь" в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили организаторы гонки.

Юбилейный, десятый, ралли-рейд должен был пройти на территории России, Казахстана и Китая. Сначала организаторам пришлось принять решение об изменении маршрута и проведении его только в России. Участники должны были стартовать в Москве на Красной площади 3 июля и финишировать в Казани 11 июля. Однако теперь соревнование вовсе отменено.

"27 мая заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Председатель Организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа ежегодного международного ралли "Шелковый путь" Д.Н. Чернышенко поддержал предложение Министерства спорта России и Российской Автомобильной Федерации об отмене соревнования в 2020 году", - говорится в сообщении на сайте ралли-рейда.

Руководитель проекта Владимир Чагин отметил, что приоритетом для "Шелкового пути" является здоровье и безопасность людей.

"После вынужденной паузы мы с еще большей энергией возьмемся за организацию гонки следующего года и сделаем все, чтобы она стала незабываемым событием для наших участников", - сказал он.