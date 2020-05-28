Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"

С 1 июня в Москве - второй этап смягчения режима: разрешаются прогулки, открываются непродовольственные магазины и ярмарки выходного дня.

Прогулки разрешены пока в режиме эксперимента: в определенные часы и по графику жилых домов. Городские власти опасаются, что москвичи, соскучившись по свежему воздуху, все сразу выйдут на улицу и снова поднимется количество заражений коронавирусом, которое уменьшилось, но еще не сошло на нет.

Открывается сфера услуг, но не вся: прачечные, химчистки и другие, а вот салонов красоты москвичам придется еще подождать.

У вас есть вопросы к тому, как будет происходить смягчение режима ограничений? Задайте их "РГ", на них ответил министр правительства Москвы руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.