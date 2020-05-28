Новости

В детсадах Подмосковья вдвое увеличат количество дежурных групп 19:39
Служба судебных приставов продолжает составлять списки невыездных 19:31
В Подмосковье открывают МФЦ и строительные магазины 19:28
Исследование: В карантин люди сэкономили на одежде, косметике и транспорте 19:17
Андрей Воробьев: С понедельника в Подмосковье открываются парки 19:16
Собянин рассказал, когда в Москве откроют салоны красоты и фитнес-центры 19:11
Собянин: Проход на Красную площадь в день парада Победы ограничат 18:54
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности 18:49
Определена оптимальная для развития коронавируса температура 18:48
Автовладельцам Москвы разрешили не надевать маски 18:47
СК показал кадры следственных действий по делу о реабилитации нацизма 18:43
СМИ: Чемпионат Англии возобновится 17 июня 18:37
Стартовал снятый в самоизоляции сериал "Маленькая комната" 18:37
В Сочи похитили редчайшую рукопись Пушкина стоимостью в 75 млн рублей 18:34
Костюм Бэтмена Роберта Паттинсона показали при дневном свете 18:33
В Петербурге разрешат ходить по улице без масок и перчаток 18:26
Прогулки в Москве будут планироваться по прописке 18:23
Космонавт-испытатель Олег Артемьев призвал серьезно относиться к COVID-19 18:19
Создатель "Банд Лондона" приступил к работе над боевиком 18:19
Собянин: В Москве от COVID-19 умирает в разы меньше, чем в других городах 18:12
В Краснодаре подготовлен проект реконструкции кинотеатра "Аврора" 18:10
Столичные магазины будут регулировать количество покупателей 18:09
СК настаивает на домашнем аресте мужчины, учинившего дебош в самолете 18:06
Резервный коронавирусный госпиталь развернули в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе 18:06
В Нижегородской области возбудили дело о фейках про вакцинацию 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
28.05.2020 18:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Текст: Ирина Огилько

Столичные коммунальные и другие городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Об этом рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что, согласно прогнозу синоптиков, в пятницу с 09.00 до 21.00 мск ожидаются сильные дожди, в отдельных районах - гроза, град, усиление ветра с порывами до 20 м/с. Ночью 30 мая - кратковременный дождь, возможна гроза.

В Москве объявили экстренное предупреждение на 29 мая из-за ливней и града

"В связи с этим приведены в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня", - отметил Петр Бирюков.

"Городским службам дано указание активизировать работу по очистке водоприемных решеток и ливнестоков, провести ревизию всех систем водоотведения, чтобы не допустить локальных подтоплений на улицах и во дворах", - сообщил заместитель мэра.

По его словам, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.

"В режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей, - сообщил Петр Бирюков. - Всем электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания".

В столице может обновиться рекорд по осадкам

Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей во время непогоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее.

"При грозе и сильном ветре следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - подчеркнул заместитель мэра.

Он напомнил, что при управлении машиной во время грозы водителю также нужно быть предельно внимательным и аккуратным. Гроза резко ухудшает видимость на дороге, а вспышки молнии могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

Экономика ЖКХ Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Столичные магазины будут регулировать количество покупателей
Роспотребнадзор и Минкульт подготовили рекомендации для кинотеатров
Кабмин завершает подготовку общенационального плана восстановления экономики
За сутки в России подтвержден 8371 случай COVID-19 в 85 субъектах
"Академик Черский" вышел из технического центра "Северного потока-2"
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии