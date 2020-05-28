Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Столичные коммунальные и другие городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Об этом рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что, согласно прогнозу синоптиков, в пятницу с 09.00 до 21.00 мск ожидаются сильные дожди, в отдельных районах - гроза, град, усиление ветра с порывами до 20 м/с. Ночью 30 мая - кратковременный дождь, возможна гроза.

"В связи с этим приведены в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня", - отметил Петр Бирюков.

"Городским службам дано указание активизировать работу по очистке водоприемных решеток и ливнестоков, провести ревизию всех систем водоотведения, чтобы не допустить локальных подтоплений на улицах и во дворах", - сообщил заместитель мэра.

По его словам, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.

"В режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей, - сообщил Петр Бирюков. - Всем электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания".

Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей во время непогоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее.

"При грозе и сильном ветре следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - подчеркнул заместитель мэра.

Он напомнил, что при управлении машиной во время грозы водителю также нужно быть предельно внимательным и аккуратным. Гроза резко ухудшает видимость на дороге, а вспышки молнии могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.