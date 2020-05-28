Космонавт-испытатель Олег Артемьев призвал серьезно относиться к COVID-19

Депутат Мосгордумы, космонавт-испытатель Олег Артемьев призвал россиян серьезнее воспринимать ситуацию вокруг коронавируса и соблюдать меры предосторожности.

В интервью "Аргументам и фактам" он рассказал, что COVID-19 заболел его коллега и близкий друг. У него не было температуры, зато были жалобы на ломоту в теле и небольшую слабость. Мужчину отправили в больницу. Обследование подтвердило двухстороннюю пневмонию и коронавирусную инфекцию. Друг поправился, но теперь ему предстоит пройти реабилитацию.

По словам Артемьева, коронавирусом заболели многие его знакомые, некоторые из них ушли из жизни. Ситуацию он назвал "войной с вирусом" и выразил сожаление, что многие шутят по этому поводу.