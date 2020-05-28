Московские школьники обсудят с психологами актуальные темы онлайн

Столичные школьники участвуют в психологических коуч-сессиях в проекте "Твой навигатор". Об этом "РГ" рассказали в департаменте образования и науки столицы.

По данным департамента, специалисты обсудят всего 11 актуальных тем с подростками. Проходят встречи раз в неделю, причем тема не только обсуждается, но и отрабатываются практические навыки в области социальных коммуникаций, межличностного общения, рефлексии.

- Мы не знаем, какая тема будет следующей, потому что в конце каждой встречи ребята сами определяют ее путем онлайн-голосования, - отмечает ведущий коуч-сессии, педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Павел Банников. - У нас есть неделя на подготовку. Поэтому каждая встреча - экзамен для взрослых, который принимают дети.

Как отмечает Банников, задача проекта - показать инструменты развития функциональной грамотности в области практической психологии, пути формирования навыков личной эффективности, которые пригодятся в жизни современным школьникам.

Отметим, что онлайн-проект для подростков организовали Ассоциация классных руководителей города Москвы и Городской психолого-педагогический центр. Все материалы по окончании трансляции остаются доступными на сайте центра.