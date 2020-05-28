Московские врачи вылечили от коронавируса более 70 тысяч человек

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3793 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251.
Отсутствие заболевания у человека после лечения подтверждается специальными исследованиями. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившимся жителям столицы предлагают стать донорами плазмы.
Таким донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00.