Москвичи примут участие в выставке Московского дворца пионеров

Новости

Собянин: В Москве от COVID-19 умирает в разы меньше, чем в других городах 18:12
В Краснодаре подготовлен проект реконструкции кинотеатра "Аврора" 18:10
Столичные магазины будут регулировать количество покупателей 18:09
СК настаивает на домашнем аресте мужчины, учинившего дебош в самолете 18:06
Резервный коронавирусный госпиталь развернули в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе 18:06
В Нижегородской области возбудили дело о фейках про вакцинацию 18:05
Власти Москвы пока не готовы к отмене пропускного режима 17:59
В Хакасии идут испытания беспилотных БЕЛАЗов в сети 5G 17:54
Три популярных российских сценариста запустили подкаст "Поэпизодный клан" 17:53
Тверские полицейские арестованы за превышение полномочий 17:53
Опубликована карта Москвы с графиком прогулок для горожан 17:52
Падение в Армении крупного метеорита попало на видео 17:51
Названы условия открытия парикмахерских в Москве 17:49
Спасатели извлекли голубя из вентиляционной трубы жилого дома 17:48
Новак Джокович лично откроет теннисный сезон 17:47
Госавтоинспекция призывает родителей подготовить детей к выходу из режима самоизоляции 17:32
В белгородской больнице скончался врач с коронавирусом 17:32
Представитель ВОЗ в РФ рассказала, что надо учесть при разработке вакцины 17:31
Дети пытались получить способности Человека-паука через укус черной вдовы 17:27
В Крыму фермера задержали за похищение подростка 17:23
Собянин: Пик распространения коронавируса в Москве пройден 17:21
Эксперт: уход Datsun из России не стал неожиданным 17:17
В "Человеке-пауке 2" мог появиться Гидромен: как он мог выглядеть 17:10
АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей 17:00
Под Рязанью задержан рецидивист, подозреваемый в убийстве родителей 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
28.05.2020 16:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичи примут участие в выставке Московского дворца пионеров

Текст: Ирина Огилько

Московский дворец пионеров запустил уникальный проект "Дворец пионеров. Испытание временем". Подробности "РГ" рассказали в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Знаковые выставки, которые мы увидим несмотря на коронавирус

Детство многих москвичей прошло на улице Косыгина во Дворце пионеров и школьников. В открытии 1 июня 1962 года уникального для той поры современного ассимитричного здания с мозаиками, обсерваторией и зимним садом принимал участие первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. С той поры многие десятилетия во дворце кипит бурная детско-юношеская жизнь: кого-то здесь много десятилетий назад принимали в пионеры, многие, как и я, пели и танцевали в ансамбле Локтева, кто-то строил модели и запускал их на красивейших лугах при дворце. Был и есть здесь театральный кружок, кружок хореографии, музыки, лепки и рисования, обсерватория... Взрослыми многие приводят сюда своих детей. И если раньше в светлых с большими окнами коридорах зданий дворца родители дожидаясь окончания занятий вспоминали свои "пионерские" истории, то теперь появилась возможность поделиться воспоминаниями в рамках нового онлайн-проекта.

Как рассказали в пресс-службе департамента, сегодня Московский дворец пионеров готовится к новому этапу своего развития, предполагающему его научную реставрацию. Именно в этот момент открывается проект "Дворец пионеров. Испытание временем".

- Мы верим, что выставка, объединяющая исторические вехи Московского дворца пионеров с концепцией развития и реставрации зданий и территории, поможет вспомнить лучшие моменты жизни Дворца и поразмышлять о его будущем, - рассказывает директор ГБПОУ "Воробьевы горы" Елена Мельвиль. По ее словам, "Испытание временем" - не только выставка. Это площадка для коммуникации и обмена опытом, для разговора об истории и сегодняшней жизни Дворца. Это самоорганизующийся проект, куда сотрудники, ученики и гости Дворца, а также жители района, смогут прислать свои личные фото- и видеоматериалы, воспоминания и памятные предметы, чтобы вместе собрать материалы для постоянной экспозиции, которая откроется во Дворце после реставрации.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Сергунина рассказала о новых выставках портала "Музейная Москва онлайн"

"Здесь есть свой небольшой музей, хранящий историю, но сам Дворец - это и есть музей под открытым небом, и это нужно, конечно, чувствовать и ценить, что мы и попытались отразить в этой выставке", - говорит куратор проекта Алина Сапрыкина.

Принять участие и поделиться историей через фото- и видео могут все желающие москвичи. Для этого нужно отправить архивный материал до 1989 года на официальную почту дворца: welcome@mailvg.ru. Также жители могут принять участие в выставке и с помощью социальных сетей, выкладывая фото и воспоминания с хештегом #дворецпионеровиспытаниевременем.

Общество История Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор и Минкульт подготовили рекомендации для кинотеатров
Власти Москвы объяснили правила пропусков с 1 июня
Кабмин завершает подготовку общенационального плана восстановления экономики
За сутки в России подтвержден 8371 случай COVID-19 в 85 субъектах
"Академик Черский" вышел из технического центра "Северного потока-2"
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря