Москвичи примут участие в выставке Московского дворца пионеров

Московский дворец пионеров запустил уникальный проект "Дворец пионеров. Испытание временем". Подробности "РГ" рассказали в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

Детство многих москвичей прошло на улице Косыгина во Дворце пионеров и школьников. В открытии 1 июня 1962 года уникального для той поры современного ассимитричного здания с мозаиками, обсерваторией и зимним садом принимал участие первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. С той поры многие десятилетия во дворце кипит бурная детско-юношеская жизнь: кого-то здесь много десятилетий назад принимали в пионеры, многие, как и я, пели и танцевали в ансамбле Локтева, кто-то строил модели и запускал их на красивейших лугах при дворце. Был и есть здесь театральный кружок, кружок хореографии, музыки, лепки и рисования, обсерватория... Взрослыми многие приводят сюда своих детей. И если раньше в светлых с большими окнами коридорах зданий дворца родители дожидаясь окончания занятий вспоминали свои "пионерские" истории, то теперь появилась возможность поделиться воспоминаниями в рамках нового онлайн-проекта.

Как рассказали в пресс-службе департамента, сегодня Московский дворец пионеров готовится к новому этапу своего развития, предполагающему его научную реставрацию. Именно в этот момент открывается проект "Дворец пионеров. Испытание временем".

- Мы верим, что выставка, объединяющая исторические вехи Московского дворца пионеров с концепцией развития и реставрации зданий и территории, поможет вспомнить лучшие моменты жизни Дворца и поразмышлять о его будущем, - рассказывает директор ГБПОУ "Воробьевы горы" Елена Мельвиль. По ее словам, "Испытание временем" - не только выставка. Это площадка для коммуникации и обмена опытом, для разговора об истории и сегодняшней жизни Дворца. Это самоорганизующийся проект, куда сотрудники, ученики и гости Дворца, а также жители района, смогут прислать свои личные фото- и видеоматериалы, воспоминания и памятные предметы, чтобы вместе собрать материалы для постоянной экспозиции, которая откроется во Дворце после реставрации.

"Здесь есть свой небольшой музей, хранящий историю, но сам Дворец - это и есть музей под открытым небом, и это нужно, конечно, чувствовать и ценить, что мы и попытались отразить в этой выставке", - говорит куратор проекта Алина Сапрыкина.

Принять участие и поделиться историей через фото- и видео могут все желающие москвичи. Для этого нужно отправить архивный материал до 1989 года на официальную почту дворца: welcome@mailvg.ru. Также жители могут принять участие в выставке и с помощью социальных сетей, выкладывая фото и воспоминания с хештегом #дворецпионеровиспытаниевременем.