На дополнительные выплаты воронежским семьям направили 9,7 млн рублей

Условия и порядок назначения компенсаций на питание для беременных и недавно родивших женщин, а также детей до 3 лет доработали в региональном парламенте. На 57-м заседании депутаты внесли изменения в закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области".

Согласно документу, право на получение выплат для покупки продуктов при наличии медицинских показаний имеют состоящие на учете в медорганизации женщины со сроком беременности не менее 12 недель, кормящие матери младенцев в возрасте до года, дети первого года жизни, находящиеся на искусственном вскармливании, а также малыши до трех лет. При этом среднедушевой доход в семье не должен превышать прожиточного минимума.

- Областной закон "О социальной поддержке…" работает, и те выплаты, которые в нем утверждены, ежегодно индексируются, - отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. - В 2020 году сумма выплат беременным женщинам и кормящим матерям составляет 2246 рублей, детям в возрасте до года - 5051 рубль, в возрасте от двух до трех лет - 2806 рублей.

Свежие поправки уточняют используемую терминологию, а также более четко определяют сроки назначения выплаты и обращения за ней.

- Денежная компенсация назначается с даты выдачи заключения врачебной комиссии на период, указанный в данном заключении, и при условии, что обращение последовало: для беременных женщин - в период беременности, для кормящих матерей и детей - не позднее достижения указанного в законе возраста, - пояснила председатель комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

Она напомнила, что предоставление выплат на приобретение полноценного питания происходит по заявительному принципу. Мамы обязательно должны подать заявление в органы соцзащиты, приложив к нему справки, подтверждающие право на получение данной меры поддержки.

В первом квартале 2020 года на компенсации за покупку продуктов матерям и малышам из бюджета Воронежской области было выделено свыше 9,7 миллиона рублей.