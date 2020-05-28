На МКАДе спасатели ликвидировали разлив топлива после ДТП с фурой

Сегодня утром на 54-м километре МКАДа недалеко от съезда на Минское шоссе произошло ДТП. Из-за аварии произошел разлив топлива, и были перекрыты две полосы движения. Об этом сообщили "РГ" в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарному обеспечению Москвы.

По данным пресс-службы ведомства, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего большегруз упал на бок, перекрыв 2 полосы движения.

На место происшествия выехали 2 расчета ПСО №204 Пожарно-спасательного центра Москвы. По прибытии пожарные приступили к немедленной ликвидации последствий ДТП. С помощью автокрана большегруз поставили на колеса. Дежурная смена 2-го расчета на автомобиле газодымозащитной службы устранила последствия утечки топлива. Водитель грузового авто не пострадал. В районе инцидента движение восстановлено.