Наталья Сергунина: Продлен прием заявок на субсидии для предпринимателей

По просьбам предпринимателей прием заявок на субсидии от города решено продлить. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, планировалось, что эта работа завершится 1 июня.

- Для поддержки предпринимателей в городе введены налоговые льготы, гранты, рассрочки по аренде и другим платежам, - рассказала заммэра. - Уже дает первые результаты масштабная программа льготного кредитования и рефинансирования ставок. Важное направление - это субсидии. Нам продолжает поступать большое количество заявок на них. И, чтобы все желающие успели подать документы, мы решили продлить заявочную кампанию по всем востребованным видам субсидий", - сказала Наталья Сергунина.

Заявки будут приниматься до тех пор, пока будут востребованы, подчеркнула она. И касается это 10 самых популярных видов выплат.

Какие субсидии можно получить

Субсидия для социальных предприятий позволит организациям с этим статусом получить компенсацию процентов по кредитам на поддержку и развитие деятельности, а также покупку оборудования. Кроме того, в список возмещаемых затрат вошли расходы на лизинг или приобретение оборудования за свой счет и оплату коммунальных услуг. Максимальный размер компенсации составит один миллион рублей.

Субсидия на продвижение товаров онлайн предназначена для частичной компенсации комиссии, взимаемой интернет-площадкой за размещение продукции. С ее помощью можно вернуть до 700 тысяч рублей, но не более 50 процентов от понесенных затрат.

На тех же условиях начисляется субсидия на продвижение товаров через сервисы доставки. Она имеет такой же максимальный размер, что и выплаты на продвижение продукции на интернет-площадках.

Субсидию для предприятий гостиничной сферы можно использовать для возмещения средств, израсходованных в течение года до подачи заявки, на лизинг, выплату кредитных процентов или приобретение оборудования за счет собственных ресурсов. Максимальный размер компенсации составляет 10 миллионов рублей. Такие же условия и лимит у субсидии для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

Субсидия на экспорт товаров, услуг или продуктов интеллектуального труда дает возможность представителям малого и среднего бизнеса возместить затраты на получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента, адаптацию к выходу на международный рынок и транспортировку за рубеж. Размер выплаты может достигать трех миллионов рублей.

Субсидия на участие в выставках позволит компенсировать расходы на регистрационный взнос, возведение стенда или аренду выставочной площади для участия в мероприятиях, прошедших в период с 1 января 2019 года до подачи заявки (ранее этот срок ограничивался 1 октября 2019 года). Однако выставка должна входить в утвержденный перечень либо обладать знаком The Global Association of the Exhibition Industry (UFI) или Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Максимальный размер кешбэка - 350 тысяч рублей для российских мероприятий и 700 тысяч рублей для международных. При этом размер компенсации не может превысить 50 процентов от понесенных расходов.

Субсидия на обучение персонала распространяется на затраты по программам среднего и дополнительного профессионального образования сотрудников по всем специальностям из Общероссийского классификатора специальностей по образованию, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации. Размер выплаты может достигать 120 тысяч рублей на одного человека и до 10 миллионов рублей суммарно на компанию. Компенсировать с помощью этого вида поддержки можно до 95 процентов затрат, подтвержденных договорами об образовательных услугах.

Субсидией для франчайзи могут воспользоваться компании, работающие по договорам коммерческой концессии или субконцессии, лицензионным или сублицензионным соглашениям. Срок регистрации указанных договоров в Роспатенте не должен превышать пяти лет на период подачи заявки. Компенсировать таким способом можно затраты на лизинг или покупку оборудования, выплату процентов по взятому кредиту на поддержку и развитие деятельности франчайзи, а также на вознаграждение правообладателю. Лимит по данному виду выплат составляет один миллион рублей.

Субсидия для коммерческих коворкингов, разместивших на своей территории центр услуг для бизнеса (ЦУБ), предусматривает возмещение затрат на создание и оснащение ЦУБ, приобретение и монтаж оборудования, оплату коммунальных расходов, предоставление льготных рабочих мест малому и среднему бизнесу.

Отраслевые комиссии Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы рассматривают поступающие заявки на предоставление субсидий и выносят по ним решения каждую неделю. 1 июня завершится прием заявок на компенсации затрат на инжиниринг и гранты на реализацию комплексного инновационного проекта.

Как работает фронт-офис по субсидированию предпринимателей

В середине апреля в столице заработал фронт-офис по предоставлению субсидий бизнес-сообществу. В частности, в него вошел кол-центр единой линии поддержки. Задать вопросы о действующих мерах поддержки и ее получении можно по номеру телефона: +7 (499) 961-01-20 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Также сведения о субсидиях для субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях предоставления выплат, перечне необходимых документов размещены на специальном сайте cashback.moscow.business.

Предварительно проверить документы на соответствие и подать их в электронном виде предприниматели могут на портале mbm.mos.ru через личный кабинет. Онлайн-заявку можно подать на субсидии на участие в выставках, на оборудование для резидентов технопарков и гостиниц, продвижение продукции на маркетплейсах и онлайн-сервисах доставки еды, а также на ведение бизнеса по франшизе.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.