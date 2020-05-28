Новых штрафов за нарушение карантина в Москве не будет

Власти Москвы не будут вводить новые штрафы после 1 июня. Об этом в программе "Время покажет" на Первом канале рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Напомним, что вместе со снятием многих ограничений в городе усиливается масочный режим. В респираторе или маске нужно будет находиться даже во время прогулки, а не только в общественных местах. Полиция будет вести выборочный контроль.

Немерюк подчеркнул, что уже существуют санкции за нарушение масочного режима и самоизоляции. Никаких новых штрафов вводить не планируется.