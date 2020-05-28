После обнаружения трех детей с телом матери в квартире начата проверка

Прокуратура Москвы начала проверку после того, как в квартире на юго-западе столицы были найдены трое детей, а также тела их матери и ее сожителя.

Прокурорам предстоит выяснить, как исполнялось федеральное законодательство о несовершеннолетних, а также дать оценку работе сотрудников органов системы профилактики. Проверку проведет Гагаринская межрайонная прокуратура.

Ранее, напомним, сообщалось, что трех детей, одному из которых еще не было года, нашли в квартире жилого дома с телами матери и ее сожителя. Детей поместили в больницу, их родственников разыскивают. "Об этой семье информации в органах опеки как о неблагополучной не было, никто не жаловался на родителей", - рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.