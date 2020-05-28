Резервный коронавирусный госпиталь развернули в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе. Он рассчитан на 1,9 тыс. коек для лечения пациентов. Сегодня его посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это высокотехнологичная клиника с серьезной аппаратурой, с медицинскими газами, с соответствующими информационными системами для создания электронных постов медсестер, - передает РИА Новости слова Сергея Собянина, осмотревшего госпиталь. - Я слышал мнение, что такие медицинские центры, которые мы создали, по качеству не уступают и даже значительно лучше больниц".

Напомним, что работы по созданию временного госпиталя в АТЦ "Москва" шли менее месяца: с 29 апреля по 23 мая. Общая площадь временного госпиталя составила 31,8 тыс. ка. м. Среди развернутых 1,9 тыс. коек есть 57 противошоковых и 14 коек в приемном отделении.

Поступать пациенты будет через приемное отделение с четырьмя смотровыми боксами. Здесь же есть две процедурные и две врачебные зоны. Выписка будет осуществляться через специальную зону. Для исследования биологического материала развернута временная лаборатория мощностью до 3 тыс. проб в сутки. Также на территории госпиталя установлены пункты мойки и дезинфекции автомобилей скорой помощи. При необходимости в госпитале смогут работать до 950 специалистов.