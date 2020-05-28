Риелторы предсказали резкий рост спроса на студии в Москве

Спрос на студии и микроквартиры в Москве в ближайшее время может вырасти минимум на 25%. Это будет вызвано снижением платежеспособности населения и относительно низкими ценами на такое жилье. К такому выводу пришли аналитики компании "Инком-Недвижимость".

Там подсчитали, что сейчас на студии в столице приходится 6% предложения и 8% спроса, причем эти показатели постепенно растут. Больше всего таких квартир в новой Москве и на северо-востоке города, меньше всего в центре и в Зеленограде.

Риелторы отмечают, что в пересчете на цену квадратного метра студии обычно выходят дороже полноценных квартир, однако конечная стоимость все равно получается примерно на 20% меньше, чем у стандартных "однушек". Площадь 70% студий в Москве составляет от 18 до 30 кв.м, однако есть и предложения микроквартир размером чуть более 10 "квадратов".

"Хотя режим самоизоляции показал, что маленькие площади являются одним из главных недостатков современного жилья, я не думаю, что из-за этого спрос на студии упадет, - говорит замдиректора департамента новостроек компании Валерий Кочетков. - Более того: в силу очередной волны снижения платежеспособности населения продажи студий в Москве могут вырасти минимум на 25%. При этом я не ожидаю подъема средней стоимости в данном формате, так как при задирании цены спрос однозначно сместится в сторону классических однокомнатных квартир".