Синоптики: Лето в Москве начнется с похолодания

Первый день лета неприятно удивит москвичей: после краткосрочной волны тепла в столичный регион снова вернется похолодание.

Как сообщает центр погоды "Фобос", 30 мая в дневные часы воздух в столице прогреется до июльских +23…+25, а в Подмосковье - до +21…+26. Всплеск тепла, отмечают синоптики, окажется недолгим, поскольку 31 мая снова похолодает. Плюс ко всему пройдут дожди, усилится ветер. Температура в Москве упадет до +16...+18, а по области - до +15…+20.

В первый день календарного лета тенденция на похолодание сохранится: ночью термометры покажут не больше 4-9 градусов, а днем - 11-16 градусов.