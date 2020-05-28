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28.05.2020 19:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК завершил следствие по делу о распространении фейка о короновирусе

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет объявил об окончании следствия против москвички, которая распространяла ложь про коронавирус. Женщину зовут Ольга Толокевич. Сейчас ее статус - обвиняемая в распространении ложной информации о массовом вывозе из обсервационного центра в Москве тел людей, якобы погибших от коронавирусной инфекции.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала корреспонденту "РГ", что мотивом распространения заведомо недостоверных сведений была "корыстная заинтересованность в увеличении круга подписчиков группы в социальной сети, что позволило бы получать прибыль от размещения в ней рекламы".

В СК Толокевич предъявили обвинение по статье 207.1 Уголовного кодекса РФ -"публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Вину она признала.

Сегодня уголовное дело с обвинительным заключением передано прокурору для решения вопроса о его направлении в суд.

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