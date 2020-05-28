Собянин: Летальность от коронавирусной инфекции в Москве в разы меньше, чем в других городах и странах

Москва смогла миновать пик заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в эфире "России 24".

"Самый страшный сценарий нас миновал, но мы были на грани", - охарактеризовал он ситуацию в российской столице.

Согласно данным департамента здравоохранения, летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии). Это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10%) и Лондон (23%).