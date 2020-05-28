Собянин: Проход на Красную площадь в день парада Победы ограничат

Свободного доступа на Красную площадь, где 24 июня пройдет парад Победы, не будет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, на главную площадь страны в день парада всегда пускали по пригласительным билетам. Исключения не будет и в этот раз. Сейчас, заметил Собянин, все еще осложняется коронавирусом. "Тем не менее, очень надеюсь, что к 24 июня будет лучше", - подчеркнул он.

Напомним, военный парад, посвященный 75-летию Великой Победы, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции пришлось перенести с 9 мая на 24 июня.