Собянин рассказал, когда в Москве откроют салоны красоты и фитнес-центры

Салоны красоты и фитнес-центры возобновят работу, если уровень заболеваемости коронавирусом в Москве продолжит падать. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Если позволит ситуация, если будет сохраняться динамика снижения заражения населения, то, конечно, будут и следующие шаги, связанные и с фитнес-залами, и с салонами красоты", - сказал он в эфире "Россия 24".

Напомним, в Москве с 1 июня вновь откроются непродовольственные магазины, ремонтные мастерские, автосалоны, прачечные и химчистки.