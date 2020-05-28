Спасатели извлекли голубя из вентиляционной трубы жилого дома

На юге Москвы голубь залетел в вентиляционную трубу и попал в ванную комнату одной из квартиры. Выручать птицу и жительницу отправились спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.мчс

По данным пресс-службы, в службу спасения обратилась жительница с улицы Красного маяка, она жаловалась на страшный шум из вентиляции ванной комнаты. Мотогруппа Пожарно-спасательного центра, приехав на место, обнаружила в вентиляционной шахте ванной комнаты застрявшего голубя.

- Мы аккуратно разобрали по лоту, и достали напуганную птицу, - рассказал пожарный Денис Емцов. - Птицу отпустили на волю в ближайшем сквере.