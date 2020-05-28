Тверские полицейские арестованы за превышение полномочий

В Твери по подозрению в превышении должностных полномочий арестованы пятеро сотрудников полиции.

По информации следственного управления СК РФ по Тверской области, уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбуждено в отношении четырех сотрудников управления по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД РФ по Тверской области и одного сотрудника такого же подразделения УМВД РФ по Твери.

Согласно материалам оперативно-розыскной деятельности, предоставленным областным управлением ФСБ и оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД, а также предварительным выводам следствия, с 29 апреля по 12 мая эти полицейские под видом проведения оперативно-розыскных мероприятий по закупке контрафактного алкоголя незаконно завладели алкогольной продукцией одного из предпринимателей на сумму свыше 700 тысяч рублей.

В региональном СК рассказали, что по местам жительства и пребывания фигурантов, а также на их рабочих местах и в автомобилях произведены обыски.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.