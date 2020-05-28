В Москве пройдет вторая смена онлайн-лагеря для школьников

Комитет по туризму Москвы организует вторую смену онлайн-лагеря Online Digital Camp "Город открытий". Она пройдет с 28 по 31 мая. Ее участниками станут школьники из Москвы, регионов России и стран ближнего зарубежья.

Мероприятия онлайн-лагеря пройдут на виртуальном стенде проекта "Город открытий". Утро для детей, как и в любом лагере, будет начинаться с онлайн-зарядки под руководством фитнес-инструктора проекта. Затем школьники познакомятся с перспективными индустриями столицы, узнают о современных профессиях и пообщаются с их представителями.

Занятия и активности онлайн-лагеря будут объединены в восемь образовательных треков-маршрутов: "Биотехнологии и биомедицина", "Экология", "Урбанистика", "Цифровые технологии и телекоммуникации", "Креативные индустрии", "Гуманитарные технологии", "Транспорт и космос" и "Энергетика". Школьникам предложат выполнить различные интерактивные задания от ведущих университетов, технопарков и лабораторий.

По итогам смены участники представят собственные проектно-исследовательские работы - они разработают социальные инициативы по проектированию городов будущего в своих регионах. Защита итоговых проектов пройдет в формате pitch-сессии.

Образовательный проект "Город открытий" столичного Комитета по туризму помогает школьникам из регионов России и городов ближнего зарубежья узнать о современной Москве - через профориентационные программы, знакомство перспективными индустриями и культурными площадками города. Чтобы стать участником онлайн-смены, достаточно пройти бесплатную регистрацию.

Партнерами проекта являются более 15 столичных площадок, среди которых - Экоцентр "Экошкола в Кусково", Международный медицинский кластер "Сколково", Центр "Космонавтика и авиация", Технопарк "Мосгормаш", "Инжиниум" (технопарк "Сколково"), Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград", детский технопарк "Наукоград МФЮА", киностудия "Союзмультфильм" и другие.