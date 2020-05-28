В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в столице скончались 76 пациентов. У них была пневмония и положительный результат тестов на коронавирус.

Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом.