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28.05.2020 22:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко
COVID-19 оставляет характерныеизменения в легких, и КТ остаетсяважным средством диагностики Фото: Артем Геодакян/ТАСС COVID-19 оставляет характерныеизменения в легких, и КТ остаетсяважным средством диагностики Фото: Артем Геодакян/ТАСС
COVID-19 оставляет характерныеизменения в легких, и КТ остаетсяважным средством диагностики Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в столице скончались 76 пациентов. У них была пневмония и положительный результат тестов на коронавирус.

Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом.

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