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28.05.2020 07:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Койки в перепрофилированных под COVID-19 больницах Москвы вернут к обычному режиму

Текст: Любовь Проценко

Как рассказала заммэра сттолицы по социальным вопросам Анастасия Ракова, такая работа в городе по поручению мэра Москвы Сергея Собянина уже началась. Пять тысяч коек в городских стационарах, ранее перепрофилированных для приема пациентов с COVID-19, начнут возвращать к стандартному режиму работы. Первые три тысячи коек вернутся к привычной работе уже на следующей неделе. Анастасия Ракова рассказала:

Фото: РИА Новости
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- Мы видим, что эпидемиологическая ситуация в Москве заметно улучшается. Количество госпитализаций снижается, около половины перепрофилированного коечного фонда уже свободно. И сейчас, когда пандемия отступает, перед нами стоит задача постепенно возвращать к стандартной работе городские стационары. Так, уже начиная со следующей недели, для приема неинфекционных больных мы вернем порядка трех тысяч коек в пяти московских стационарах. К работе в стандартном режиме вернутся: Челюстной-лицевой госпиталь для ветеранов войн, ГКБ им. Мухина, ГКБ им. Плетнева, ГКБ им. Демихова, ГКБ№31.

И продолжила:

- Такая возможность у нас есть, в том числе благодаря тому, что в Москве сформирован резервный коечный фонд на базе временных госпиталей. Они будут сохранены на случай изменения эпидемиологической обстановки и позволят оперативно принимать необходимые меры если ситуация примет неблагоприятный поворот, не задействуя при этом помещения стационаров города.

На сегодняшний день в Москве для приема больных с COVID перепрофилировано порядка 23 тысяч коек в корпусах городских, федеральных и частных стационаров. Дополнительно было создано около 15 тысяч мест на базе временных медицинских корпусов.

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