В Подмосковье 25 нарушителей самоизоляции напали на полицию

В Московской области толпа нарушителей самоизоляции напала на прибывших полицейских.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, в полицию Чехова поступил сигнал о нарушении тишины и стрельбе в одном из дворов. Увидев патруль, правонарушители (их было в общей сложности не менее 25 человек) не разбежались. На требование предъявить документы пьяная компания не отреагировала. Одного из полицейских избили несколько человек, звучали нецензурные оскорбления.

Личности всех участников конфликта с полицией устанавливаются. Известно, что среди них были жители Чехова и Москвы. По факту нападения на патруль и хулиганства с применением оружия было возбуждено уголовное дело. Следователи дадут оценку действиям каждого подозреваемого.