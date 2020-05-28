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28.05.2020 19:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Подмосковье открывают МФЦ и строительные магазины

Текст: Ирина Рыбникова

В конце каждой недели губернатор Московской области Андрей Воробьев подписывает постановление, снимающее часть коронавирусных ограничений. На этой неделе оно касается открытия многофункциональных центров и строительных магазинов.

Фото: Александр Корольков/РГ
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120 МФЦ в области открыли еще. неделю назад, но - только для юридических лиц. С понедельника, 1 июня, они начнут принимать и граждан. "Можно будет получить 15-17 "бумажных" услуг, например, поменять или получить паспорт, водительские права. Другие услуги по-прежнему будут пока оказываться онлайн", - сказал Воробьев в эфире телеканала 360.

Также начнут работу строительные магазины, такие как ОБИ, Леруа Мерлен. "И пока не не можем дать добро на открытие кафе, ресторанов и торговых центров. Откроем их как только увидим больше положительной динамики", - подчеркнул губернатор. Сегодня, по его словам, в стационарах находятся 8,8 тысячи пациентов с коронавирусом и каждый день добавляется по 750-800 человек. Но уже бывают дни, когда выписывается больше пациентов, чем госпитализируется.

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