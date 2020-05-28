В Подмосковье открываются химчистки, небольшие магазины и библиотеки

С 29 мая в Подмосковье разрешено работать магазинам непродовольственных товаров, если они имеют площадь менее 400 квадратных метров и отдельный вход с улицы. Это говорится в постановлении, которое подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, возвращаются к работе пункты бытовых услуг - химчистки, мастерские по ремонту одежды и обуви, компьютеров и бытовой техники. С теми же условиями - отдельный вход и площадь до 400 квадратов. Открываются также библиотеки (на выдачу книг) и автокинотеатры под открытым небом.