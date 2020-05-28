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28.05.2020 17:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Москвы пока не готовы к отмене пропускного режима

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Сергей Михеев/ РГ
Власти Москвы объяснили правила пропусков с 1 июня

Власти Москвы пока не готовы к отмене пропускного режима для перемещения по городу на транспорте. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

"Решение об отмене пропусков не принято. Мы пока не готовы полностью отменить их", - сказал Алексей Немерюк. Он уточнил, что если отменить пропуска сейчас, то возможен резкий рост заболеваемости коронавирусом. "Мы не хотим повторить ошибки тех стран, которые метались - то вводили ограничения, то снимали их, то снова вводили", - отметил Немерюк.

Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
Подробности: С 1 июня москвичи снова смогут гулять и заниматься спортом на свежем воздухе

Срок действия пропускной системы в Москве продлен до 14 июня. Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Оформить пропуск можно на портале nedoma.mos.ru, по SMS на номер 7377 (только с использованием российского паспорта) и по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77.

Привязан ли номер машины к пропуску, можно проверить через mos.ru, приложений "Московский транспорт" или "Помощник Москвы", а также чат-бот "Проверка АВТОпропуска" в Telegram.

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