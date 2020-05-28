Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

В Воронежской области обнаружено тело девятилетней девочки, пропавшей 25 мая. По подозрению в убийстве ребенка задержан 16-летний подросток - он признал вину, рассказали в региональном управлении СК РФ.

По предварительным данным, девочка ушла из дома в селе 2-е Никольское в понедельник около 17. Родные заявили о пропаже лишь спустя двое суток. Выехавшие на место полицейские и сотрудники СК выяснили, что 25 мая примерно в 18.10 живший по соседству с пропавшей подросток убил ребенка и спрятал тело в заброшенном доме.

- Несовершеннолетний задержан и допрошен. В ходе проверки на месте преступления подозреваемый дал признательные показания и указал, где спрятал тело, - рассказала представитель регионального управления СК РФ Елена Андрикевич.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 "Убийство малолетнего".