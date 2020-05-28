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28.05.2020 16:09
Проект: В регионах

Жители Нововоронежа выберут название для нового спорткомплекса

Жители Нововоронежа принимают участие в конкурсе на лучшее название для нового спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, который до конца 2020 года построят в городе атомщиков при поддержке Нововоронежской АЭС (НВ АЭС). На данный момент от горожан поступило 20 предложений.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Организатор конкурса - администрация городского округа город Нововоронеж. Принять участие в нем могут все жители города. Сбор предложений идет на официальном сайте администрации города до 31 мая. После этого конкурсная комиссия выберет три лучших названия и выставит их для голосования жителей Нововоронежа. Победитель станет известен в августе: он получит бесплатный абонемент на посещение нового спортивного объекта на три месяца.

На сегодняшний день завершается строительство подвального помещения и первого этажа. На втором этаже продолжаются работы по залитию перекрытий. К новому спортивному объекту уже проложены коммуникации, смонтирована электрическая подстанция.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Новый спортивный объект площадью более 12 тыс. кв. метров будет иметь два этажа и большую автостоянку. В спорткомплексе построят залы для баскетбола, волейбола, мини-футбола, медико-восстановительный центр, а также три ванны для детей и взрослых. На территории вокруг здания устроят сквер, освещение, высадят кустарники, цветники.

Средства на строительство спортивно-оздоровительного комплекса Нововоронежу выделены в рамках действующего Соглашения между Госкорпорацией "Росатом" и правительством Воронежской области.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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