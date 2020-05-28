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28.05.2020 20:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жителям Подмосковья начали делать тесты на антитела к коронавирусу

Текст: Ирина Рыбникова

Жителям Московской области стал доступен иммуноферментный анализ - так называемый тест на антитела, который показывает, переболел ли уже человек коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала 360.

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Министр здравоохранения области Светлана Стригункова уточнила, что в первые дни удастся делать не более 5 тысяч тестов, но к 15 июня лабораториям добавят необходимой мощности и врачи смогут проводить 20 тысяч тестов в сутки.

Люди с антителами могут выступать донорами плазмы для тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией.

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