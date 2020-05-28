Жителям Подмосковья старше 65 лет разрешили выходить на прогулки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, ослабляющее режим коронавирусных ограничений. В частности, с 29 мая открываются все подмосковные парки. Гулять в них можно без ограничения по времени, но обязательно в маске.

Важно, что в постановлении губернатора оговаривается возможность прогулок для жителей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Этим категориям граждан с марта вообще не рекомендовалось выходить из дома. Сейчас же подчеркивается: прогулки, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе разрешены для всех, в том числе и для жителей из группы риска.

Единственное ограничение - гулять пожилым людям пока можно по одиночке или вдвоём, причём если эти двое не проживают совместно, они должны стараться соблюдать социальную дистанцию.