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28.05.2020 18:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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Журналист "РГ" опробовал голландские экспресс-тесты
Текст: Александр Кротков
Москва уже в начале пандемии одной из первых массово приступила к бесплатному тестированию горожан методом ИХА (забор крови из пальца). Методика ИХА (экспресс-тесты) проверяет людей на присутствие в их крови антител коронавируса. Как нам удалось выяснить, столичные власти провели строгий отбор экспресс-тестов и выбрали самые эффективные по результатам клинических испытаний. В испытаниях участвовали 7 экспресс-тестов: голландский, немецкий и пять китайских.
Набор экспресс – теста. Фото: Александр Кротков Набор экспресс – теста. Фото: Александр Кротков
Набор экспресс – теста. Фото: Александр Кротков

Лучшие клинические результаты показали голландские тесты Biozek Medical (официальный дистрибьютор в России - компания "Биотэк"). Их сначала испытали на медицинских работниках, что во многом позволило избежать массовых заражений коронавирусом. И вот дошла очередь до рядовых москвичей. Занимает подобная экспресс-диагностика всего 10-15 минут. В медучреждениях и на предприятиях столицы таких исследований проводят уже порядка 40-50 тысяч ежедневно.

Постепенная отмена строгих мер самоизоляции и стала возможной не в последнюю очередь именно благодаря подобным тестам. Раньше, в первые месяцы эпидемии, на проходной наиболее продвинутых предприятий в лучшем случае дежурил медработник с электронным термометром. Отличить коронавирус от обычной простуды без дополнительных анализов не представлялось возможным. К тому же результатов анализов приходилось ждать не один день. Из-за этого много людей обращались в клиники, требуя срочно провести им, например, небезвредную для здоровья компьютерную томографию легких, в которой не было необходимости.

Экспресс-тесты позволяют рассортировать пациентов на более ранних стадиях и рациональней использовать имеющиеся медицинские возможности.

Экспресс – диагностика длится 10-15 минут. Фото: Александр Кротков

Автор этих строк стал одним из первых, кто испытал голландские экспресс-тесты Biozec Medical на себе. Все происходит очень буднично: врач взял у меня из пальца кровь, тут же поместив крошечную капельку на небольшую только что распакованную плоскую пластиковую конструкцию. Внутри конструкции - тест-полоска. Затем из небольшого пузырька врач капнул на эту полоску прозрачную жидкость. Еще несколько минут, и в окошке приспособления отчетливо проступила тоненькая красная линия.

"Ага! - удовлетворенно кивнул медработник, - полосочка - одна… Видите? - Значит, результат отрицательный, то есть вы не заражены. Окажись конфигурация полосок иной, это означало бы, что у вас имел место контакт с носителем COVID-19 и вам следует идти для дальнейшей проверки в поликлинику. А будь полоски другими, это говорило бы о том, что вы уже переболели коронавирусом и ваш организм выработал антитела, иммунитет к болезни".

Удобны эти тесты еще и тем, что они чрезвычайно просты в использовании, могут доставляться в самые удаленные уголки нашей страны, работать в полевых условиях.

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