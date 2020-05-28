Журналистов "РГ" проверили на коронавирус и антитела к нему

С 27 мая в Москве пройти тест на антитела к COVID-19 может любой желающий. Раньше на такую проверку можно было записаться только по СМС, присланной столичным депздравом. Чтобы обезопасить коллег и родных, на ответственный шаг пошли и сотрудники "Российской газеты". Брать тесты в редакцию приехали сразу две лаборатории - "Инвитро" и "ЛабКвест".

В кабинет приема каждого сотрудника записали, как и положено, на определенное время с пятиминутным интервалом - чтобы не создавалась очередь. Тест берут примерно минуты за полторы. Многие не видели друг друга все предыдущие два месяца. Но большая часть коллектива работает по-прежнему на удаленке. Обсудить хочется многое, но близко не подойдешь: разметка на полу четко очерчивает границы социальной дистанции.

Вот и моя очередь. Сначала мазок из горла, который делает "ЛабКвест". Именно этот тест (так называемая ПЦР-диагностика) показывает наличие самого коронавируса. Процедура кажется простой, но это только для обывателя. На деле надо соблюдать много нюансов. "Проба берется на определенной глубине - из ротоглотки. Причем важно работать деликатно, чтобы не вызвать у пациента неприятных ощущений", - рассказывает медсестра-анестезист Наталья Лебедева. "Дальше главное - не испортить биоматериал. Пробу аккуратно помещают в жидкостную среду и отправляют в лабораторию. Храниться образцы будут в спецкамерах при температуре от +2 до +8 градусов", - уточняет медик. Результат обещают сообщить уже на следующий день.

Следом берут кровь из вены по методу ИФА (твердофазный иммуноферментный анализ). Это как раз тест на антитела, который для редакции проводит "Инвитро". "По сути работаем в полевых условиях, это непросто. Принцип "один пациент - одни перчатки". Иначе нельзя - только строгое следование защитным правилам поможет победить пандемию", - рассказывает Асият Бесланеева, опытная медсестра с 30-летним стажем. Рядом под ее руководством у нашего ведущего редактора берет кровь Алина Оразгулова. Медицинский колледж она окончила всего полгода назад - и тут же в самое пекло. "Родители очень переживают, созваниваемся каждый день. Умоляли даже бросить все, вернуться в родной Дагестан... Но я твердо решила, что буду помогать людям в столице, где самая сложная ситуация", - говорит Оразгулова.

Результаты будут уже в ближайшее время. Так что скоро станет понятно, у кого же из нас уже есть иммунитет к вирусу. Расслабляться в любом случае никому не стоит. Наличие антител еще не гарантия, что не заболеешь.

Кстати

При подготовке к тестированию на COVID-19 и антитела требуется соблюдать определенные правила. За 24 часа нельзя принимать алкоголь и психотропные препараты, за 4 часа - полоскать рот дезинфицирующими растворами или рассасывать антисептические таблетки, за час - пить, есть и курить.