Из года в год сельхозпроизводители Дальнего Востока теряют часть урожая и терпят убытки из-за масштабных наводнений. Так, в прошлом году совокупный ущерб сельскому хозяйству Приморья, Приамурья, Хабаровского края и Еврейской АО превысил пять миллиардов рублей - в два раза выше всей суммы, предусмотренной в федеральном бюджете на оказание помощи аграриям при ЧС.

Договор вступает в силу

В таких случаях помочь могло бы страхование, однако, по данным Национального союза агростраховщиков (НСА), в 2019 году размер застрахованного ярового клина на этих территориях составил 134 тысячи гектаров.

- Данный показатель в три раза больше, чем в 2018-м, но явно недостаточен для адекватной страховой защиты посевов, - считает президент НСА Корней Биждов.

В конце 2019-го НСА предложил регионам наладить сотрудничество, и сейчас в Приморье, откликнувшемся на предложение, стартует пилотный проект по агрострахованию. Как пояснял Биждов, алгоритм уже отработан: после подписания соглашения составляется план действий и формируется список фермеров. Далее просчитывается "цена вопроса" для аграриев и бюджета и подбираются условия страхования, доступные в рамках программ господдержки. Со своей стороны НСА привлекает страховые компании, консультирует аграриев, разбирает спорные моменты.

В прошлом году убытки сельхозпроизводителей края превысили 400 миллионов рублей, а незастрахованными оказались около 75 процентов пострадавших сельхозпредприятий. Регулярно несут убытки и животноводческие хозяйства - из-за вспышек ящура, а с 2020 года и африканской чумы свиней.

Как поясняет замминистра сельского хозяйства Приморья Сергей Отлетов, в регионе утвержден порядок предоставления субсидий из краевого бюджета застрахованным сельхозпроизводителям, по которому они могут рассчитывать на оплату половины страховой премии и защиту имущественных интересов при наступлении страхового случая. Документ действует не первый год, но после внесения изменений в ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельхозстрахования" механизм стал более гибким.

По словам министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца, в крае началось активное заключение договоров страхования будущего урожая и сельхозживотных. Предприятия оплатили первую часть страховой премии, а уже с 1 апреля министерство принимает документы на субсидию по компенсации затрат на вторую часть. В этом году планируется застраховать не менее 80 тысяч гектаров, а на поддержку страхования направить 34 миллиона рублей - в четыре с лишним раза больше, чем в 2019-м.

В регионах могут вводить механизм, при котором господдержку получают только те аграрии, кто застраховал свои площади и стада

- Сельскохозяйственное страхование поддерживается на государственном уровне. В ноябре 2018 года правительство РФ принято очень важное постановление, которое предусматривает, что незастрахованные сельхозпроизводители смогут получать только половину компенсации потерь, заявленных при ЧС. Нововведение должно стимулировать фермеров и сельхозпредприятия самостоятельно защищать свой бизнес, не рассчитывая исключительно на бюджет. В этой связи, чтобы привлечь к страхованию как можно больше предприятий, с 2020 года в крае внесены изменения в ряд документов о порядке предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, и теперь агрострахование стало одним из критериев отбора для получения определенных видов господдержки, - поясняет Сергей Отлетов.

Подмоченная репутация

К середине мая в Приморье заключили 34 договора страхования урожая с господдержкой и 20 - крупного рогатого скота на 3000 голов (в 2019-м сельхозживотных не страховали вообще).

Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Приморского края и создатель первой в крае роботизированной семейной фермы Алексей Раченков говорит, что их хозяйство в этом году вынуждено было застраховать скот именно потому, что претендует на компенсацию части затрат на производство молока.

- Селяне страхуются по минимально необходимым тарифам не с целью покрыть риски, а чтобы не потерять субсидии. За последние несколько лет в крае было немало фактов, когда при наступлении страхового случая хозяйства не получали ничего или получали очень мало, - объясняет он.

О не самой лучшей репутации страховщиков говорят не только в Приморье.

- Приезжают грамотные специалисты и находят причины, по которым страховку выплатят не полностью или ее не будет вовсе. Поэтому фермеры, не имеющие огромных доходов, вместо того, чтобы тратить деньги на страхование, предпочитают закупать корма и удобрения. Пусть птица лучше будет сыта, чем застрахована, - добавляет руководитель АККОР Хабаровского края Станислав Азаренко.

В Приморской АККОР отмечают, что если страхование растениеводческих хозяйств, особенно в Уссурийском, Спасском, Михайловском районах, где часто топит, - вынужденная необходимость, к которой аграрии уже привыкли, то с животноводством все сложнее.

- Хозяйства вынуждены страховаться, чтобы получать субсидии, и они делают это, не вникая, что такое франшиза. Допустим, дойное стадо 100 голов, франшиза 20 процентов, то есть по страховому случаю должно выбыть более 20 коров. Это фактически нереально, если нет ЧС и вся ферма, к примеру, утонула. Но когда погибает пять-шесть животных, это входит в допустимую франшизу, и фермер ничего не получает. Почти наверняка такие случаи будут, и аграрии останутся недовольны, потому что сделали, как говорило государство, но остались ни с чем. Страховые компании дают возможность франшизу уменьшить, но тогда увеличивается страховая премия, - объясняют в АККОР.

Восстановить доверие

Как отмечает Сергей Отлетов, работа минсельхоза Приморья как раз и направлена на преодоление недоверия со стороны селян, для этого проводят совещания со страховщиками, разъясняют, как работает механизм агрострахования с господдержкой, почему ущерб могут не компенсировать.

Фермеры должны соблюдать требования, условия, агротехнические приемы на всех этапах производственного цикла, чтобы у страховщиков не было возможности отказать в выплатах в случае, если хозяйство понесло убытки из-за разгулявшейся стихии или других рисков, предусмотренных договором.

- Не секрет, что ранее сельхозтоваропроизводители прибегали к страхованию исключительно для доступа к господдержке. Сегодня мы стараемся сделать агрострахование инструментом управления рисками и компенсации возможных убытков при неблагоприятных событиях. Кроме того, мы преследуем цель, и страховые компании нам в этом союзники, - навести порядок в технологических цепочках сельхозтоваропроизводителей, - говорит замминистра.

Прямая речь

Евгений Соколовский, руководитель АККОР по Амурской области:

- Еще несколько лет назад мы не могли застраховать овощи и картофель - страховые компании хотели иметь дело с соей, а не с этими культурами. Ситуация была странной: власти уговаривали нас страховаться, страховщики отказывали. Амурская АККОР год добивалась изменения ситуации. Сейчас, на этапе заключения договоров, страховые компании относятся к нам достаточно лояльно. Как будут выплачиваться деньги при наступлении страховых случаев, говорить рано.

Сельхозпроизводителям Приамурья пока не нужно обязательно заключать договоры страхования, чтобы получать субсидии, но у нас есть другие ограничивающие факторы. Самый значимый - необходимое внесение на каждый гектар 130 килограммов минеральных удобрений в действующем веществе. Часть хозяйств занимается экологически чистой продукцией, не используя минеральные удобрения, другие применяют органические, и получается, они сразу выпадают из списка получателей господдержки. Но даже для тех, кто вносит минеральные, не всегда требуется такое количество удобрений - это зависит от типа почвы и выращиваемых культур. Мы считаем это требование избыточным и планируем обратиться в региональный минсельхоз для решения проблемы.