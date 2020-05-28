На Сахалине задержали судно с 30 тоннами живого краба на борту

У берегов Сахалина пограничники задержали промысловое судно "Экопасифик" с 30 тоннами живого синего краба, который был добыт сверх установленной квоты.

"Сумма предотвращенного ущерба составила более 87 млн рублей", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.

Судно сопроводили в порт Невельск и наложили на него административный арест. Возбуждено административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП (нарушение правил рыболовства).

Кстати, четыре года назад это же судно задерживали за попытку скрыть от органов контроля свыше 6,5 тонн краба, добытых сверх квоты. В тот раз судовладельца - ООО "Амарамба" оштрафовали на один миллион рублей с компенсацией ущерба - почти 1,9 миллиона.