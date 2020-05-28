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28.05.2020 11:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Родившую дома жительницу Магадана осудили за смерть ребенка

Текст: Юлия Гарднер

В Магадане вынесен приговор местной жительнице, родившей в домашних условиях ребенка, который вскоре умер. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

Мальчик появился на свет в ночь на 13 февраля 2018 года. Его мать не вставала на учет в женскую консультацию. Родив, она не обратилась в медучреждение за квалифицированной помощью. При этом сама ни медицинского образования, ни навыков ухода за новорожденными детьми не имела.

В Петербурге младенца оставили на скамейке

"Около 16 часов этого же дня, она обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни, после чего соседи вызвали медицинских работников, которые констатировали смерть младенца", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Магаданской области.

Экспертиза показала, что мальчик умер от вдыхания околоплодных вод с осложнением в виде острой дыхательной недостаточности.

Проведенная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что женщина вменяема. Свою вину она признала. Магаданский городской суд назначил ей полтора года ограничения свободы.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан

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