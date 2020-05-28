В Хабаровск переправили более килограмма наркотиков в микроволновке

Полицейские обнаружили канал поставки синтетических наркотиков из Москвы и Санкт-Петербурга в Хабаровск, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Сотрудники полиции в марте обнаружили на складе транспортной компании микроволновую печь, в которой было более килограмма мефедрона и тысяча таблеток экстази.

"Установлено, что злоумышленники в Москве и Санкт-Петербурге закладывают наркотики в бытовую технику и переправляют по железной дороге в восточные регионы России", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем при попытке достать наркотики из тайника задержали хабаровчанку, которая, отвечала за подготовку к продаже мелкооптовых партий. Позже был задержан предполагаемый организатор наркотрафика, который в Москве купил килограмм мефедрона, поместил его в микроволновку и отправил в Хабаровск.

Его задержали в момент получения посылки. В квартире у подозреваемого обнаружено психотропное вещество ЛСД в особо крупном размере.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (часть пятая статьи 228.1 УК РФ).