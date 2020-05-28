Навигация в Якутии началась на десять дней раньше привычных сроков. Несмотря на эпидемию коронавируса речники успели подготовиться к раннему вскрытию рек.

Были опасения по поводу комплектования экипажей судов. Шутка ли, численность плавсостава, который будет в течение лета задействован на предприятиях водного транспорта, - 3200 человек. При этом к весне командный состав был укомплектован на 86 процентов, а рядовой - всего на 64. Это обычное дело, что речники приезжают в Якутию из других регионов на лето: зимой для большинства из них работы здесь нет. Но теперь тем, кто решил подзаработать в навигацию, пришлось позаботиться о приезде заранее, чтобы успеть на отплывающий теплоход.

- По большому счету, коронавирус нашему предприятию серьезных проблем не принес. Формировать экипажи мы начали загодя, приезжих (а их много) отправляли на положенный срок на самоизоляцию. Они все прошли через этот карантин. А в ходе навигации экипажи работают на судах автономно, риск затащить туда вирус минимален, - рассказал "РГ" генеральный директор Ленского объединенного речного пароходства Сергей Ларионов.

При этом, по его словам, на некоторых партнеров эпидемия все-таки повлияла, что может затруднить ход навигации.

- К примеру, из-за вспышки CОVID-19 на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении оказалось некому принимать грузы, доставленные первыми рейсами. Груженые суда подошли, а на берегу к этому не готовы. Примерно такая же ситуация с нефтяниками. Это тревожно, поскольку речь идет о крупных получателях в верховьях реки Лена. Нам очень важно доставить грузы в эти пункты до спада воды, чтобы не возвращаться туда по мелководью. В последние годы река мелеет там очень быстро.

Всего за навигацию в рамках северного завоза в Якутии предстоит доставить более 1,2 миллиона тонн жизнеобеспечивающих грузов, а с учетом потребностей крупных промышленных компаний объемы достигают трех миллионов тонн. Первым делом речники обычно везут материалы и конструкции для базирующихся в верховьях Лены промышленных предприятий, а также топливо в населенные пункты, расположенные на быстро мелеющих реках Амга и Вилюй. По словам заместителя генерального директора ГУП "ЖКХ РС(Я)" Жана Бурцева, в первый тур навигации (это конец мая - июнь) на Амгу и Вилюй будет доставлено около 80 тысяч тонн угля. Первые суда уже поданы под загрузку.

В начале навигации, пока не схлынуло весеннее половодье, спешить приходится всем. Из-за меняющегося климата реки ведут себя непредсказуемо, поэтому груженые суда выходят в первые рейсы вслед за ледоходом, не дожидаясь, когда обстановочный флот обозначит фарватеры. Нередко бывает так, что уже в начале июня уровни воды падают до отметок, при которых судоходство невозможно.

Впрочем, есть и положительные перемены, связанные с развитием транспортной инфраструктуры. К примеру, прежде сырую нефть для якутских котельных завозили по железной дороге в порт Осетрово на территории Иркутской области. Там ее перекачивали на суда и доставляли дальше по реке. С вводом нефтепровода ВСТО пункт отбора нефти из магистрали был открыт на территории республики, у города Олекминска. Теперь нет необходимости забираться за этим топливом на сложные мелководные участки.

Еще существенней изменил логистику приход железной дороги на правый берег Лены напротив Якутска. Это позволило сократить объемы речных перевозок, поскольку близлежащие районы теперь обеспечиваются "с колес". А часть судов, следующих в Арктику, сейчас загружаются не в верховьях реки, где уже к середине лета обнажаются мели, а в среднем течении при хороших глубинах. Правда, эту схему еще предстоит доводить до ума.

- Методом государственно-частного партнерства мы построили первую очередь причала напротив железнодорожной станции. Но рельсы-то до него не доведены. Поэтому содержимое вагонов приходится переваливать на автотранспорт, везти машинами десять километров до берега и там перегружать на суда. На этих перевалках происходит удорожание стоимости грузов (стройматериалов, продовольствия, промышленных товаров) до 100 миллионов рублей за навигацию, - говорит Сергей Ларионов.

Ожидается, что строительство транспортно-логистического узла будет завершено в 2021 году. Одним из важнейших его атрибутов станет десятикилометровая ветка. Благодаря ей, железная дорога начнет взаимодействовать с речным флотом без посредников.