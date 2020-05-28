Ученые Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева придумали уникальный метод лечения сосудов, рассказали в вузах. Более того, ученые и медики выяснили, как можно сформировать новые сосуды вместо пораженных болезнью.

Пациентов с болезнями сосудов помещают в короткорадиусную центрифугу, в которой создается эффект искусственной гравитации. Пациент фиксируется в лежачем положении так, что ось вращения аппарата располагается в области головы.

Под действием центробежных сил кровь приливает к ногам, насыщая и основной канал сосуда, и его ветви. Регулярное помещение пациента с сосудистыми патологиями в центрифугу может привести не только к расширению сосудов, но и формированию новых здоровых. Медики и ученые провели более 3,5 тысячи успешных экспериментов с людьми от 25 до 90 лет.

К каждому пациенту применяется индивидуальный подход на основе постоянного мониторинга его биометрических данных. По словам завкафедрой хирургических болезней N1 СамГМУ Игоря Макарова, курс лечения состоит из 10-15 сеансов, длительность процедуры - 7-15 минут. При отсутствии критической ишемии конечностей эффект от лечения можно сравнить с хирургическим вмешательством.