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28.05.2020 16:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Казани пенсионера, переболевшего COVID-19, медики оставили соседям

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Казани инициатива врачей инфекционного госпиталя развозить вылечившихся от COVID-15 пожилых людей по домам обернулась скандалом. Одна из жительниц города пожаловалась в соцсетях на то, что медики попросили ее на время впустить в квартиру 86-летнего соседа, переболевшего коронавирусом. Дело в том, что родных выписавшегося пенсионера дома не оказалось.

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В минздраве республики "РГ" подтвердили, что, действительно, сотрудники больницы по доброй воле доставляют возрастных пациентов после выписки домой. В их числе был и этот дедушка. Его привезли около 8 часов вечера, но двери квартиры никто не открыл. Не оказалось у пенсионера и ключей. Причем, он не предупредил врачей, что может сложиться подобная ситуация.

Тогда медики и обратились с просьбой к соседям пустить к себе дедушку до прихода родственников.

- Им показали все справки, объяснили, что он вылечился и не опасен. Они согласились его принять, - пояснили "РГ" в пресс-службе минздрава РТ.

Но затем хозяйка опубликовала возмущенный пост, где изложила эту историю.

- Сейчас она его удалила. Видимо, стало неловко, что опубликовала персональные данные чужого человека, - уточнили в минздраве.

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