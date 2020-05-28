В Казани пенсионера, переболевшего COVID-19, медики оставили соседям

В Казани инициатива врачей инфекционного госпиталя развозить вылечившихся от COVID-15 пожилых людей по домам обернулась скандалом. Одна из жительниц города пожаловалась в соцсетях на то, что медики попросили ее на время впустить в квартиру 86-летнего соседа, переболевшего коронавирусом. Дело в том, что родных выписавшегося пенсионера дома не оказалось.

В минздраве республики "РГ" подтвердили, что, действительно, сотрудники больницы по доброй воле доставляют возрастных пациентов после выписки домой. В их числе был и этот дедушка. Его привезли около 8 часов вечера, но двери квартиры никто не открыл. Не оказалось у пенсионера и ключей. Причем, он не предупредил врачей, что может сложиться подобная ситуация.

Тогда медики и обратились с просьбой к соседям пустить к себе дедушку до прихода родственников.

- Им показали все справки, объяснили, что он вылечился и не опасен. Они согласились его принять, - пояснили "РГ" в пресс-службе минздрава РТ.

Но затем хозяйка опубликовала возмущенный пост, где изложила эту историю.

- Сейчас она его удалила. Видимо, стало неловко, что опубликовала персональные данные чужого человека, - уточнили в минздраве.