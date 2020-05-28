В Перми поймали улетевшего из зоопарка фиолетового турако

Два пермяка смогли поймать экзотическую птицу, фиолетового турако, которая накануне улетела из городского зоопарка.

Как пояснили в официальной группе Пермском зоопарке в социальной сети "ВКонтакте", в настоящее время птица в порядке и чувствует себя хорошо. Ее удалось поймать возле ресторана грузинской кухни, который расположен недалеко от территории зоопарка, и посадить в пустую картонную коробку.

Фиолетовый турако, он же фиолетовый бананоед, обитает в высокоствольных лесных насаждениях Западной Африки. Размеры взрослой птицы - до 43 сантиметров. Обычно она скрывается в кронах высоких деревьев.