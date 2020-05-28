В Перми супружеская пара обманула дольщиков на миллиард рублей

Сегодня Мотовилихинский районный суд Перми признал виновными в мошенничестве и растрате в особо крупном размере.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в канцелярии суда, супруги стояли во главе компании "КамСтройИнвест", которая на деньги дольщиков должна была возвести жилой комплекс "Первый Пермский микрорайон". В 2016 году строительство прекратилось, обязательства перед дольщиками в полном объеме выполнены не были, комплекс из 12 зданий застройщик так и не возвел. Потерпевшими по делу признали 280 человек, им нанесен ущерб в размере более одного миллиарда рублей.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы, а его супругу к шести с половиной годам лишения свободы.