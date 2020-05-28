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28.05.2020 21:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре осуждена банда за мошенничества с фиктивными ДТП

Текст: Наталья Козлова

Огромные сроки получили сегодня 13 жителей Самары, которым следователи предъявили обвинение в совершении 184 преступлений (мошенничества с автостраховками). Дело расследовал СК РФ по Самарской области.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Суд согласился с доказательствами, которые собрали следователи. Фигурантами громкого дела стали Олег Краснов, Михаил Петров, Сергей Бузыкин, Ирек Нуруллов, Георгий Самур, Юрий Негин, Олег Заичкин, Вадим Рыжов, Егор Евстифоров, Тимур Туланов, Максим Пучков, Денис Водолазов, Вадим Халитов.

Эти люди признаны виновными в 184 преступлениях по статьям УК РФ "Мошенничество в сфере страхования", "Превышение должностных полномочий", "Подлог" и "Организация преступного сообщество и участие в нем".

Следствие начинает отсчитывать преступления с июня 2015 года, когда Краснов решил "создать преступное сообщество для систематического совершения хищения денежных средств страховых компаний путём оформления подложных документов о дорожно-транспортном происшествии с участием различных автомашин, находящихся как у Краснова, так и у других граждан".

В СК рассказали, что по замыслу Краснова, хищениями денег страховых компаний должна была заниматься организованная им группа "с иерархической структурой, с распределением ролей между её членами, с заранее разработанным планом совместной преступной деятельности, с привлечением сотрудников правоохранительных органов, придающих внешний вид законности совершаемых преступлений".

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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Из правоохранителей в преступное сообщество попали пять инспекторов ДПС ГИБДД . Сейчас их уже уволили. Это Нуруллов, Бузыкин, Самур, Негин и Заичкин. Они занимались оформлением липовых документов об авариях. В банде поучаствовали и сотрудники организаций, которые занимались оценкой автоущерба, - Евстифоров, Туланов и Рыжов. Они проводили осмотры повреждений автомобилей, фиксируя при этом повреждения, которых не было, и увеличивали сумму страховых выплат. А ещё они проводили независимые оценки, по которым потом крали деньги страховых компаний.

Петров, Водолазов, Пучков и Халитов в группировке годами предоставляли свои автомобили и водительские документы для оформления фиктивных материалов о ДТП. А ещё подыскивать других желающих за деньги поучаствовать в преступлениях.

За время существования банды Краснова, его сообщниками в Самарской области было оформлено 65 фиктивных ДТП. Работала группировка два года, потом ее задержали. Общая сумма похищенных у страховых компаний денег составила больше 14 миллионов 493 тысяч рублей.

По решению суда, Краснову, Нуруллову и Негину дали по 17 лет лишения свободы каждому, Бузыкину - 18 лет, Петрову, Туланову и Пучкову - по 7 лет, Самуру и Заичкину - 16 лет, Рыжову - 8 лет, Евстифорову - 9 лет, Водолазову - 6,5 лет, Халитову - 6 лет. Сидеть все будут в колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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