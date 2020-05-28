С 1 июня санатории, здравницы и турбазы в Алтайском крае не смогут приступить к работе. Растущая динамика заражений коронавирусной инфекцией пока не позволяет начать активный туристический сезон в регионе. Не планируют снимать ограничения на работу объектов отрасли и в Республике Алтай. Точную дату, когда отдыхающие смогут приехать на Алтай, пока никто не называет. Когда же можно будет открыть летний турсезон - разбиралась корреспондент "РГ".

- Вопрос о снятии ограничений и открытии санаториев и турбаз сейчас даже не обсуждается, потому что идет рост заболеваемости, - заявила 25 мая замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. - Как только в течение недели сложится устойчивая тенденция к снижению новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, тогда можно будет обсуждать открытие мест отдыха с массовым пребыванием людей.

Напомним, что в связи с пандемией губернатор Алтайского края Виктор Томенко 31 марта приостановил деятельность санаторно-курортных организаций, гостиниц, детских оздоровительных лагерей и других мест размещения туристов до 1 июня этого года.

После двух месяцев простоя предприятия отрасли с надеждой ждали возобновления работы, начали бронирование мест и продажу путевок на июнь и последующие месяцы, но открытие сезона, видимо, придется отодвинуть.

За десять дней до заветной даты в Алтайском крае зарегистрировали резкий подъем заболеваемости из-за массовых вспышек инфекции в краевой больнице скорой помощи, общежитии Алтайского медуниверситета и онкоцентре. С 21 мая статистика заражения выросла почти вдвое: с 38-45 до 69-81 новых случаев ежедневно. "В такой ситуации говорить о смягчении режима ограничений преждевременно", - подчеркивают в Роспотребнадзоре.

- На летний сезон начиная с 1 июня у нас продано уже около половины путевок, - сообщил корреспонденту "РГ" замдиректора крупнейшей сети санаториев курорта Белокурихи Олег Акимов. - Мы рассчитывали, что со следующей недели сможем принимать отдыхающих с соблюдением всех санитарных норм. Поэтому новость о возможном продлении ограничений просто шокировала. Ждем решения губернатора и надеемся на открытие сезона в самое ближайшее время.

По словам руководителя дирекции санаториев Белокурихи Сергея Криворученко, и предприятиям отрасли, и отдыхающим нужно знать точную дату начала сезона, чтобы заранее подготовиться. Ведь теперь всем придется проводить целый комплекс санитарно-эпидемиологических мер. Санаториям необходимо перестроить работу, чтобы минимизировать массовые скопления людей, организовать постоянную обработку, измерение температуры и многое другое. Туристам перед выездом следует обязательно пройти тесты, получить справки.

- Мы все находимся в неопределенности. 1 июня завершается действие ограничений, как бы можно начинать работать, а людям - покупать билеты, проходить тесты. Но накануне этой даты ограничения могут продлить. Поэтому все ждут. Даже если их не продлят, то понадобится еще неделя, чтобы туристы смогли к нам заехать по всем правилам, - отметил Сергей Криворученко.

Конечно, санатории готовятся - закупают санитайзеры, маски, наносят разметку, чтобы отдыхающие могли держать положенную дистанцию в полтора метра. В организациях туризма и отдыха говорят, что готовы выполнять все санитарные требования, лишь бы только начать работу. Ведь два месяца простоя принесли огромные убытки, которые еще предстоит подсчитать. При этом государственную поддержку смогли получить не все.

Проблема в том, что меры поддержки ориентированы в основном на малый и средний бизнес, а в Белокурихе пять крупных санаторных предприятий, на которые приходится почти восемьдесят процентов всего номерного фонда, не относятся к МСП из-за большого количества работников. Они пока воспользовались только отсрочкой платежей курортного сбора и надеются, что в июне смогут оформить льготные кредиты на выплату зарплаты. "На подготовку санаториев и зарплаты сотрудникам направляем предоплату за проданные путевки на лето и осень", - говорят представители крупных предприятий санкура.

Малый турбизнес может рассчитывать на целый комплекс мер поддержки, чтобы пережить "коронавирусный" период. Так, санаторий "Обские плесы" под Барнаулом уже получил отсрочку по налоговым платежам на полгода и рассчитывает на списание платежей по налогам и страховым взносам за второй квартал 2020-го. "Мы также взяли беспроцентный кредит для выплаты заработной платы сотрудникам, что помогло сохранить рабочие места в здравнице. Надеемся, что благодаря такой поддержке нам удастся сохранить стабильность", - отметила руководитель санатория Татьяна Прокурова.

Но открытие сезона и высокий спрос на туруслуги, который прогнозируют специалисты в связи с недоступностью зарубежных поездок, еще не гарантируют стабильной работы. "Никто не застрахован от того, что может приехать отдыхающий с инфекцией. Тогда корпус, где он проживает, а то и весь санаторий, могут закрыть на карантин на четырнадцать дней вместе с сотрудниками. Кто возьмет на себя эти расходы? Это самое опасное", - поясняет Сергей Криворученко.

Но, несмотря на все сложности, санаторно-курортные и туристические предприятия с нетерпением ждут открытия сезона. Ведь каждый день простоя - это растущие расходы при почти полном отсутствии доходов. Однако точную дату региональные власти не называют. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объяснил это тем, что пока в регионе нет стабильной положительной динамики снижения заболеваемости. "Торопиться в такой ситуации не стоит. Ведь цена очень большая - один новый случай, и мы имеем массовую вспышку распространения инфекции", - отметил глава региона.

Не торопятся открывать туробъекты и в соседней Республике Алтай, хотя здесь уже начали ослаблять ограничения и разрешили работу открытых спортивных площадок. По словам главы республики Олега Хорохордина, пока ситуация с заболеваемостью остается непростой, новые случаи коронавирусной инфекции выявляют почти каждый день. А открытие туробъектов приведет к наплыву отдыхающих из других регионов.

- В июне республику обычно посещают около трехсот тысяч туристов, но, учитывая отсутствие доступа на зарубежные курорты, их число в этом году может быть и больше, - комментирует ситуацию Олег Хорохордин. - Конечно, туристическая отрасль наиболее сильно пострадала от пандемии и связанных с ней ограничений и запретов. Но прогнозировать начало летнего сезона сейчас сложно. Нужно оценивать все риски и последствия от большого потока туристов.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.