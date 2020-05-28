Для того чтобы обеспечить высокотехнологичные предприятия стройматериалом со стабильными качественными характеристиками, АО "Искитимцемент" реализовало собственный масштабный инвест-проект общей стоимостью более 270 миллионов рублей. Мельница № 6, самая крупная на производственной площадке завода, теперь оборудована новейшей сепараторной установкой немецкой фирмы Christian Pfeiffer для производства цемента в замкнутом цик-ле. Качество продукции предприятия всегда было и остается высоким. Сегодня оно удовлетворяет всем требованиям клиентов к качественным характеристикам цемента.

Высокомарочный цемент сегодня поставляется на предприятия, обеспечивающие стройматериалами возведение нового ледового дворца, четвертого моста через Обь и других знаковых объектов Новосибирска. Фото: "Искитимцемент"

В сепараторе продукция разделяется по степени помола на две части: одна - это готовый цемент, который направляется в силосы и отгружается клиентам, вторая - крупка, которая возвращается в мельницу на повторное измельчение. Таким образом достигается идеально ровный гранулометрический состав цемента: гранулометрия от минус пяти до восьмидесяти микрон. А это, в свою очередь, повышает набор прочности на ранних сроках и прочностные характеристики в целом.

- Тонкость помола очень важна для предприятий, производящих железобетонные изделия, где производство поставлено на конвейер, - поясняет генеральный директор АО "Искитимцемент" Владимир Скакун. - Один раз, настроив технологический процесс, можно быть уверенным, что у бетона всегда будут абсолютно ровные показатели. Именно такой высокомарочный цемент мы поставляем сегодня на предприятия, обеспечивающие стройматериалами возведение нового ледового дворца, четвертого моста через Обь и других знаковых объектов Новосибирска.

Собственно сепаратор - основная, но далеко не единственная технологическая новинка в цехе "Помол". В рамках перевооружения здесь были смонтированы два элеватора, узлы для транспортировки сырья и готовой продукции, технологический фильтр, а также воздушный рукавный фильтр австрийской фирмы Scheuch. Он очищает пылегазовую смесь, которая образуется в процессе производства и выбрасывает в атмо-сферу аспирационный воздух. Благодаря этому фильтру влияние на окружающую среду снизилось как минимум десятикратно, выбросы практически исключены.

Еще в ноябре 2018 года на месте нынешнего 35-метрового сооружения было пусто. Здание высотой с десятиэтажку построили всего за год специально для сепаратной установки и сопутствующего оборудования. Внутри производственной высотки - хитросплетение технологических узлов, позволяющих выпускать лучший в регионе цемент. При этом благодаря высокой автоматизации производства весь цех с шестью мельницами в смену обслуживают всего два специалиста.

В пультовой расположены мониторы, в режиме онлайн отображающие технологическую схему, состояние каждого узла и показатели производственных процессов. Малейший сбой - и информация выводится на экран. Интерактивная система управления позволяет провести настройку оборудования дистанционно, прямо с рабочего места машиниста.

Мельница для производства сепарированного цемента работает круглосуточно. А в соседней лаборатории ежечасно проходит оценка качества каждой партии важнейшего строительного материала. Для того чтобы контролировать результат производства сепарированного цемента, завод внедрил в схему лабораторных испытаний лазерный гранулометр.

Как поясняет директор по производству АО "Искитимцемент" Сергей Червоткин, первым делом при помощи полуавтоматического оборудования определяется тонкость помола и удельная поверхность. Далее спектрометр определяет содержание гипса и добавок. После чего пробы цемента попадают в гранулометр. Человеческий фактор при проведении исследований полностью отсутствует.

- Мы получаем данные о грансоставе цемента с точностью до десятков микрон, благодаря чему можем контролировать и настраивать производство под нужды заказчика, - отмечает Сергей Червоткин.

Специалисты АО "Искитимцемент" уже получают отзывы от клиентов. По данным одного из крупнейших производителей железобетонных конструкций Новосибирска, набор прочности изделий с использованием сепарированного цемента в течение семи суток показал прирост до 110 процентов. Еще один немаловажный фактор - такой цемент даже в летний период поступает заказчику остывшим до температуры менее 40 градусов Цельсия, а значит, ГОСТы позволяют пускать его в производство с колес.

По словам генерального директора АО "Искитимцемент", завод стремится поддерживать репутацию клиентоориентированного предприятия, поэтому такие инвестиционные программы очень важны. Недаром продукция поставляется на заводы ЖБИ не только Новосибирской области, но и Алтайского края.

- География поставок тарированного цемента еще более широкая, и здесь мы также поддерживаем последние тренды, - подчеркивает Владимир Скакун. - Например, в этом году докупили спецоборудование и существенно расширили отгрузку палетированного цемента на европоддоне. Такая упаковка позволяет экономить время и средства на погрузку и разгрузку продукции, дает возможность защитить ее от проникновения влаги и хранить на открытых площадках, даже дождь тарированному цементу не страшен. В 2018 году мы отгрузили не более четырех тысяч тонн цемента, упакованного таким способом. В прошлом году поставки увеличились до 42 тысяч тонн, а сейчас, еще до начала лета, отгрузили девятнадцать тысяч тонн - спрос растет, и мы готовы удовлетворить его.

Цифра

110 миллионов тонн цемента выпущено заводом с момента основания. В середине мая этого года "юбилейная" тонна была отгружена заказчику, работающему на строительстве новой многофункциональной ледовой арены Новосибирска.